Vice Questore Aggiunto Dott. Davide Carboni nominato Dirigente del Commissariato di P.S. di Quartu Sant’Elena.

Cagliari, 17 Feb 2020 – Il Vice Questore Aggiunto Dott. Davide Carboni è stato nominato Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Quartu Sant’Elena.

In Polizia dal 2003, ha iniziato la sua carriera da Ispettore a Roma presso il Commissariato di PS “Colombo”. Dopo il corso di formazione per Funzionari di Polizia alla Scuola Superiore di Polizia a Roma nel 2010 è arrivato da Commissario Capo a Cagliari.

Dopo l’esperienza al XIII Reparto Mobile “Sardegna”, per otto anni è stato il Vice Dirigente della Squadra Mobile di Cagliari, ricoprendo anche l’incarico di Dirigente della Sezione Criminalità Organizzata e responsabile della Terza Sezione – Reati contro la persona, dove si è occupato delle più importanti indagini sulle vicende più sentite nell’Isola degli ultimi anni.

Contemporaneamente, il Vice Questore Aggiunto Dott. Fabrizio Selis, Dirigente del Commissariato di Quartu Sant’Elena da ottobre 2017, è stato nominato Vice Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cagliari.

Il Dottor Selis, dal 2012 al 2014 ha assunto la dirigenza del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carbonia e dal 2015 la dirigenza del Commissariato di Quartu Sant’Elena. Dal 2016 al 2017 è stato dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cagliari, per poi tornare a fine anno a dirigere il Commissariato di Quartu. Oggi, farà il suo ritorno all’Ufficio Immigrazione e per gli stranieri della Questura. Com