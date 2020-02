Programma Lavoras del Comune di Cagliari: prove di idoneità impiegati amministrativi (id 12942 e id 12961)

Cagliari, 17 Feb 2020 – A partire da oggi, lunedì 17 febbraio 2020, nella sezione “Documenti e dati / Documenti albo pretorio / Atti del Comune / Atti del Comune in corso di pubblicazione / Tipo di documento – Altri tipi di documenti del Comune” (link più sotto), è pubblicato il nuovo calendario relativo alle prove di idoneità per l’assunzione a tempo determinato per i cantieri di nuova attivazione previsti dalla Legge Regionale n. 1/2018 (programma Lavoras). Ecco i profili interessati:

2 impiegati amministrativi (diplomati) id 12942 2 impiegati amministrativi (diplomati) id 12961

I candidati interessati sono invitati a presentarsi, muniti di un documento di identità in corso di validità, nel giorno, nell’ora e nella sede indicata nell’elenco in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio online.

Per le eventuali problematiche connesse alle convocazioni relative alle prove d’idoneità potrà essere inviata una e-mail al seguente indirizzo: cantieri@comune.cagliari.it .