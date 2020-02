Sardine in piazza a Roma, la richiesta: abolire Dl sicurezza

Roma, 16 Feb 2020 – Le Sardine sono in piazza oggi a Roma. E ancora prima di dare il via alla manifestazione organizzata in piazza Santi Apostoli è scattata la polemica.

All’attacco va il viceministro del Movimento 5 stelle allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, che già aveva accusato il movimento bolognese di “collusioni” con i poteri forti dopo lo scatto con Benetton.

Buffagni su facebook solleva dubbi sui costi della manifestazione e si chiede se a pagare siano proprio i Benetton.

Non si è fatta attendere la risposta delle sardine romane: “Il palco è costato 2800 euro più Iva tutto compreso, anche il lavoro di chi lo ha montato. I soldi li abbiamo raccolti con il crowdfunding, in tutto ci hanno donato 6200 euro. Faremo una dettagliata rendicontazione anche per questo evento, così come abbiamo già fatto per quello di San Giovanni”.

I quattro fondatori bolognesi delle sardine, tra cui Mattia Santori, non saranno presenti oggi pomeriggio alla manifestazione di Roma perché impegnati a preparare il sit-in di domani a Bologna per la liberazione di Patrick Zaki. Santori domani sarà a Scampia per preparare l’incontro nazionale della sardine, che proprio lì si terrà il 14 e 15 marzo.

Abolire del tutto i decreti sicurezza, approvati dal governo Conte 1. E’ la richiesta che le Sardine avanzeranno dal palco romano di piazza santi Apostoli, nel corso della manifestazione prevista per oggi pomeriggio. E’ quanto filtra da fonti interne al movimento e che porteranno al premier Giuseppe Conte quando si terrà luogo l’incontro, che però non è stato ancora fissato ufficialmente. Nei giorni scorsi si era diffusa la voce di un incontro imminente a palazzo Chigi, poi tramontata.

“Non so se li hanno letti i decreti sicurezza perché nei decreti ci sono soldi e poteri a sindaci, poliziotti, vigili del fuoco, all’agenzia dei beni confiscati alla mafia. Non so se le cosiddette sardine vogliono depotenziare l’agenzia che combatte mafia, camorra e ‘ndrangheta. Sono ragazzi simpatici, però io ritengo che l’Italia abbia bisogno di più sicurezza”. Così Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva della contemporanea manifestazione delle Sardine a Roma. Cosa risponde a Mattia Santori che lo ha definito erotico tamarro? “Cosa vuoi rispondere a uno che ti dà del tamarro? Parliamo di cose serie. Noi siamo qua a parlare di rifiuti, mobilità, ambiente, commercio, sanità. Noi siamo a parlare di cose concrete e fuori ci sono quelli che si occupano di tamarri, di sovranismo”.