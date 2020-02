Ancora un femminicidio in Sardegna. Accoltellata a morte una donna di 41 anni della Repubblica Cecain un bar di Ossi, arrestato l’omicida.

Ossi (SS), 16 Feb 2020 – Ancora un femminicidio in Sardegna. Dopo Alghero tocca a Ossi, un paese della provincia sassarese. Infatti, ieri sera, ha accoltellato in un bar la sua ex compagna, una 41 enne della Repubblica Ceca. La donna era in compagnia dei figli ma l’assassino, nonostante la presenza dei bambini si è accanito contro la donna e l’ha poi accoltellata causandogli feriti molto gravi che dopo qualche ora ne hanno causato il decesso.

L’uomo, 45enne, residente a Sorso, in seguito è stato individuato dai carabinieri del paese e del comando provinciale di Sassari in un bar di Usini dove è stato dichiarato in arresto e poi portato in caserma.

La vittima era stata oggetto delle sue violenze tanto che il suo persecutore era stato colpito da un divieto di avvicinamento.

La ex coppia ha avuto un violento litigio, secondo si è saputo finora, in un bar di via Tiziano. Poi l’omicida accecato dalla rabbia ha tirato fuori un coltello dalla tasca e si è accanito contro la poveretta colpendola con alcune coltellate. Poi l’ha caricata in macchia assieme ai suoi due piccoli figli ed è andato via.

Subito dopo l’allarme ai carabinieri e al 118 al quale qualcuno ha segnalato la presenza di una donna a Ossi che perdeva molto sangue. L’omicida l’avrebbe lasciata a casa del padre di un amico, un anziano che non si sarebbe accorto di quanto stava accadendo.

Nonostante l’immediato arrivo dei sei sanitari del 118 tutti i loro sforzi si sono rivelati inutili e la donna è morta.