Cagliari, 16 Feb 2020 – Sono ripresi dopo un breve periodo di relativa calma gli sbarchi dei clandestini nordafricani sulle coste meridionali della Sardegna. Infatti ieri sera sulle coste del Sulcis, i Carabinieri sono dovuti intervenire a Porto Pino dove ancora sono stati segnalati quattro giovani giunti probabilmente a bordo di un barchino che comunque non è stato ritrovato anche perché la segnalazione è giunta in tarda serata.

I 4 giovani maschi, in buone condizioni salute, sono stati ritrovati vicino al parcheggio mentre stavano per raggiungere il paese più vicino allo sbarco. Ad accorgersi di loro e dare allarme sarebbero stati alcuni cittadini residenti nella zona.

Quindi subito dopo l’allarme sono giunti i carabinieri della compagnia di Carbonia, coordinati dal loro comandante, Cap. Lucia Dilio, e i colleghi della Stazione di Giba che subito dopo aver fermato i migranti li hanno presi in consegna,controllati e poi affidati all’agenzia che li ha condotti a un centro di accoglienza in cui resteranno il tempo necessario per ricevere il foglio di via e abbandonare l’Italia.