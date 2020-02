Sport e Benessere – Miti, leggende e fiabe: Lento dietro – Rubrica a cura del dottor Andrea Melis.

Cagliari, 15 Feb 2020 – La settimana scorsa vi avevo anticipato che avrei trattato, con bibliografia di riferimento annessa, un argomento che nel corso del mio iter in questo lavoro mi ha sempre influenzato cioè i miti e le leggende nate ( E mai morte ) in palestra.

Partiamo dal lento dietro.

Una delle cose che si sente ancora in giro nelle palestre è che permette di stimolare il deltoide posteriore.

Partiamo da una domanda, se è vero che attraverso l’ esercizio alzate laterali con l’omero in intrarotazione stimoliamo il deltoide posteriore, come è possibile che si dica la stessa cosa del lento dietro quando quest’ultimo si esegue con l’omero in extrarotazione?

Quando non si sa che pensare, basta guardare l’ anatomia di un muscolo e la sua biomeccanica e i dubbi spariscono.

Nel lento dietro l’omero è abdotto ed extraruotato, il deltoide posteriore come azione estende ed extraruota l’omero.

Durante il lavoro l’ omero rimane esteso ed extraruotato, quindi il deltoide posteriore è semplicemente in accorciamento, ecco perché si “Sente” il lavoro.

L’ esercizio in sè non esiste come movimento in natura, quindi magari se si vogliono far lavorare le spalle e in particolare il deltoide posteriore altri esercizi possono essere maggiormente indicati. A.M.

