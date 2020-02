Spettacolo: avviso pubblico per interventi a favore di attività teatrali e musicali

Cagliari, 15 Feb 2020 –Scadono il 12 marzo prossimo alle ore 13, i termini di scadenza per la presentazione delle istanze di concessione dei contributi a favore di Enti ed organismi operanti nel campo del teatro e della musica. Contributi destinati all’ attuazione di un programma di attività teatrali e musicali e al sostegno delle spese di gestione di strutture teatrali condotte stabilmente e continuativamente dagli organismi medesimi. Lo rende noto l’Assessore regionale della Cultura, Andrea Biancareddu. Per beneficiare del sostegno, gli Organismi interessati dovranno inviare , secondo quanto previsto dai criteri applicativi, la domanda e i relativi allegati, redatti sull’apposita modulistica predisposta dall’Assessorato, scaricabile dal sito della Regione Sardegna al seguente link: https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/294

L’istanza deve essere, pena inammissibilità, presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organismo esclusivamente tramite la PEC (Posta Elettronica Certificata) dello stesso Organismo, all’indirizzo pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it, o sottoscritta in maniera autografa su supporto cartaceo. Si ricorda che i soggetti ammissibili, i requisiti minimi di ammissibilità, le tipologie degli interventi ammessi a contributo, le modalità di concessione e l’ammontare del contributo, le procedure di rendicontazione e ammissibilità delle varie voci di spesa, nonché tutte le altre prescrizioni sono stabilite nei criteri applicativi della Delibera che prevede uno stanziamento complessivo di 8 milioni di euro per la concessione di contributi per lo svolgimento di attività di spettacolo, teatrali, musicali e di danza. L’Assessorato Regionale della Cultura fa sapere inoltre che il termine ultimo per la presentazione dei rendiconti relativi all’attività svolta nella precedente annualità 2019, è stabilito entro il termine perentorio del 28 febbraio 2020, pena l’esclusione dalla programmazione dell’anno successivo. Com