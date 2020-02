Dazi Usa, Palitta: grande risultato, premia il nostro impegno costante e l’azione politico-legale condivisa con gli altri consorzi

Macomer (Nu), 15 Feb 2020 – Il secondo scampato pericolo dai Dazi Usa firmati Trump è il risultato di un monitoraggio costante della situazione, di un impegno che va avanti da anni e di un’azione fortemente condivisa con gli altri Consorzi e con Origin Italia. “Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato, che premia il grande lavoro condiviso dei Consorzi Pecorino Romano, Parmigiano Reggiano e Grana Padano insieme a Origin Italia”, dice il presidente del Consorzio di Tutela del Pecorino Romano DOP, Salvatore Palitta. “Sostanzialmente gli Usa hanno deciso di mantenere i vecchi Dazi già in vigore senza coinvolgere nuovi prodotti dell’agroalimentare italiano, e questo grazie anche alle pressioni della Commissione Agricoltura dell’Unione Europea e alla mediazione del commissario europeo al Commercio Hogan”, spiega Palitta.

Palitta sottolinea poi gli importanti risultati raggiunti fra gennaio e novembre 2019, secondo quanto ha reso noto l'Istat nelle ultime ore: il Pecorino Romano Dop segna il 42,2% in più di export negli Stati Uniti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e un +34,3% nell'export verso gli altri Paesi. La produzione della campagna casearia in corso 2019, segna – al 31 gennaio 2020 – un incremento del 7,5%. "Siamo molto contenti della campagna in corso, con un lieve incremento che è fisiologico in rapporto all'andamento stagionale. Questi risultati sono stati raggiunti grazie anche al lavoro ininterrotto dei produttori, costantemente impegnati nel valorizzare nuove tipologie del Pecorino Romano e nel lavoro di riposizionamento del prodotto sul mercato in atto da alcuni anni grazie all'attività consortile", conclude Palitta. "È compito invece delle organizzazioni agricole valorizzare al meglio, e con i mezzi a loro disposizione, l'interesse dei propri associati in materia di latte e prezzi di mercato".