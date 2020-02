Prefettura Cagliari – Misure di sicurezza adottate in occasione dell’incontro di calcio Cagliari-Napoli

Cagliari, 13 Feb 2020 – In occasione dell’incontro di calcio Cagliari Calcio- SSC Napoli, valevole per il campionato nazionale di calcio di Serie “A”, stagione calcistica 2019/2020, in programma il 16 febbraio prossimo presso lo stadio ” Sardegna Arena” di Cagliari, il Prefetto Bruno Corda ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Napoli.

Si tratta di un incontro calcistico che presenta un elevato profilo di rischio sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica a causa della perdurante accesa conflittualità tra le due tifoserie, che da diversi anni, ormai, sfocia in episodi di intemperanza e di violenza.

Il Prefetto, pertanto, attesa la necessità e l’urgenza di adottare misure idonee a evitare situazioni pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione della suddetta partita di calcio, accogliendo le richieste formulate dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, ha adottato il citato divieto al fine di garantire il regolare svolgimento dell’incontro, prevenendo o, quanto meno, riducendo al minimo le occasioni di rischio connesse al medesimo evento sportivo. Com