Comune di Cagliari proroga per la presentazione delle domande di concorso

Cagliari, 13 Feb 2020 – Con riferimento ai concorsi in scadenza alla data odierna, giovedì 13 febbraio, si rammenta che, così come previsto nei relativi bandi, nel caso in cui il sistema informatico dovesse presentare problemi tecnici tali da non consentire l’invio delle domande dalle ore 20:00 alle ore 23:59 del 13/02/20, le stesse potranno essere inoltrate tramite Pec personale del candidato entro le ore 16:00 del giorno successivo alla scadenza al seguente indirizzo Pec serviziopersonale@comune.cagliari.legalmail.it .

In tal caso la domanda di partecipazione, il cui moduli sono scaricabili nei relativi bandi consultabili nella sezione bandi di concorso al link sotto indicato, dovrà essere firmata digitalmente oppure con firma autografa, allegando la carta di identità.

Inoltre, a pena di inammissibilità, il candidato dovrà produrre, in allegato alla domanda, idonea documentazione comprovante l’errore che ha impedito l’invio in modalità on-line, tramite l’apposita piattaforma nel termine sopra indicato. Com