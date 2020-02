Aggressione santissima trinità, assessore Nieddu: “massima solidarietà a operatori sanitari”

Cagliari, 13 Feb 2020 – “Ho voluto esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza all’operatrice sanitaria vittima della violenza e a tutto il personale in servizio al Santissima Trinità. Per la Regione la sicurezza del personale sanitario è una priorità. All’ospedale di Is Mirrionis abbiamo rafforzato il servizio di vigilanza già nel mese di ottobre e siamo al lavoro con l’Ats, Azienda per la tutela della Salute della Sardegna, su progetti importanti per prevenire e contrastare gli episodi di violenza nelle nostre strutture. Episodi come questo non devono più ripetersi”. Sono le parole dell’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, che oggi, nel corso di un sopralluogo all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari ha incontrato l’infermiera vittima dell’aggressione avvenuta nella notte fra martedì e ieri.

“Da medico, ancora prima che da assessore, voglio assicurare che il nostro impegno sarà sempre massimo per tutelare chi ogni giorno lavora per la salute dei cittadini”, conclude l’esponente della Giunta Solinas. Com