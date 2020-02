Smentita dal dirigente della Polizia Postale di Oristano ogni tipo di notizia sul caso di Paolo Palumbo.

Oristano, 12 Feb 2020 – In merito all’articolo pubblicato quest’oggi sul quotidiano sassarese “La Nuova Sardegna” dal titolo “Raccolta fondi per Paolo almeno quattro indagati per truffa”, con sommario “La Polizia Postale: nel gruppo c’è una persona molto vicina a Paolo Palumbo”, a firma del giornalista Enrico Carta, il Dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni Sardegna, Dr. Francesco Greco, tiene a precisare che relativamente all’indagine scaturita a seguito della denuncia della famiglia Palumbo, nessuna notizia è stata mai fornita agli organi di Stampa dalla Polizia Postale.

Ogni eventuale informazione in merito alla vicenda di Paolo Palumbo potrà essere fornita direttamente ed esclusivamente dalla Procura della Repubblica di Oristano. Com