Primarie Democratici Usa 2020: Sanders vince nel New Hampshire

Usa, 12 Feb 2020 – Bernie Sanders ha vinto le primarie del New Hampshire. È quanto emerge dalle proiezioni di diversi media americani quando sono stati scrutinati quasi tutti i voti. Secondo è Pete Buttigieg.

“Fatemi ringraziare la gente del New Hampshire per la grande vittoria di questa notte”, ha detto Sanders ai sostenitori. Il senatore del Vermont aveva trionfato nello Stato del granito anche durante le presidenziali del 2016 ma con un vantaggio nettamente più ampio. Oggi lo scarto con il secondo classificato, Pete Buttigieg è stato di appena il 2%. In ogni caso, la sua vittoria nel New Hampshire, insieme alla forte performance ai caucus dell’Iowa, consolida Sanders come favorito per la nomination democratica.

“Abbiamo appena vinto le primarie del New Hampshire. Quello che abbiamo fatto insieme qui non è nulla di meno dell’inizio di una rivoluzione politica”. Così Bernie Sanders dichiarando vittoria alle primarie democratiche nello Stato del granito.

“Siamo qui per restare”. Così Pete Buttigieg parlando ai sostenitori nel New Hampshire dove è secondo di misura rispetto a Bernie Sanders alle primarie democratiche dello Stato. “Ammiravo il senatore Sanders quando ero studente al liceo. Oggi lo rispetto molto e mi congratulo con lui per la sua performance”, ha dichiarato Buttigieg che spera ancora in un sorpasso dell’ultimo minuto.