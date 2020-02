Agricoltura e ricerca, selezione genetica pecora sarda contro “Maedi Visna”

Cagliari, 12 Feb 2020 – Venerdì 14 febbraio, nel centro servizi culturali “Padiglione Filigosa” (ex caserme Mura) a Macomer, in via Gramsci, con inizio dei lavori alle 10, si terrà il convegno sul tema “Controllo ed eradicazione della Maedi Visna nella pecora di razza sarda mediante selezione genetica: opportunità e problematiche”.

Nel corso dell’incontro, organizzato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura e da Agris, si parlerà della Maedi Visna, una delle patologie virali degli ovini più diffusa nel mondo, riscontrata anche negli allevamenti sardi, e sull’opportunità di promuovere programmi mirati di controllo ed eradicazione della malattia. Recenti ricerche, svolte dall’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, da Agris e dal dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università di Sassari, hanno verificato la possibilità di ottenere buoni risultati in questo senso grazie alla selezione di ovini geneticamente resistenti.

Interverranno gli assessori regionali dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, e della Sanità, Mario Nieddu, il commissario straordinario di Agris, Raffaele Cherchi, il direttore generale dell’Izs Sardegna, Alberto Laddomada, esperti e operatori del settore. Com