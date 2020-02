Legge sulla Posidonia spiaggiata, approvato il passaggio agli articoli

Cagliari, 11 Feb 2020 – La seduta è stata aperta dal vice presidente Giovanni Antonio Satta che dopo le formalità di rito, il presidente ha pronunciato un breve intervento di commemorazione della “Giornata del ricordo” istituita nel 2004 dal Parlamento: l’Aula ha osservato un minuto di silenzio.

Sull’ordine dei lavori, il consigliere di Fdi Francesco Mura ha ringraziato il Consiglio per la commemorazione della tragedia delle popolazioni giuliano-dalmate nella seconda guerra mondiale ed ha pronunciato un breve intervento di adesione all’iniziativa.

Sempre sull’ordine dei lavori, il capogruppo del Psd’Az Franco Mula ha chiesto che, al termine dell’esame del primo punto all’ordine del giorno, sia convocata una conferenza dei capigruppo per esaminare il problema della caserma della Polizia Stradale di Fonni della quale è stata annunciata la soppressione, proprio nell’imminenza del piano di riorganizzazione della presenza della polizia del territorio che sarà presentato domani.

Il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus ha comunicato di aver appreso dalla stampa della presentazione al Consiglio della Finanziaria sulla quale ha da tempo presentato una richiesta di accesso agli atti. La legge, ha ricordato, è collegata ad una serie di adempimenti tecnici che ad oggi non sono stati formalmente avviati, per cui diventa sempre più concreta la possibilità del ricorso ad un ulteriore mese di esercizio provvisorio, eventualità assolutamente da scongiurare.

Il Presidente ha riposto che, ad oggi, la legge non è pervenuta al Consiglio.

Il consigliere dei Progressisti Massimo Zedda, dopo aver espresso solidarietà al Consorzio industriale dell’Ogliastra ed al suo presidente per l’attentato della notte scorsa contro la sede della struttura, ha sollecitato una informativa sulla vicenda Air Italy, i cui recenti sviluppi appaiono ancora più gravi della situazione precedente. Infine, ha sottoposto ai capigruppo la richiesta di incontrare i Sindaci della Marmilla (presenti in delegazione presso l’Assemblea) per fornire chiarimenti sul mancato co- finanziamento della Regione di un progetto che riveste particolare interesse per il territorio.

Il capogruppo di Leu Daniele Cocco, rivolto alla vice presidente Alessandra Zedda ed all’assessore dell’Ambiente Gianni Lampis, ha raccomandato il sollecito esame della situazione di quattro Comuni della Sardegna dove i precari dell’Agenzia Forestas non hanno ripreso l’attività. Nell’immediato, Cocco ha proposto che siano chiamate almeno le persone che in precedenza non hanno superato i 24 mesi di lavoro.

Accogliendo le richieste pervenute, il presidente ha sospeso la seduta convocando la conferenza dei capigruppo.

Alla ripresa dei lavori, il presidente ha comunicato la decisione dei capigruppo di incontrare i Sindaci della Marmilla. Di conseguenza è stata sospesa la seduta, che riprenderà alle 11.40. Segue