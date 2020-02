Emodinamica Lanusei, Assessore Nieddu appello ai cardiopatici: “al lavoro per accreditamento, stop protesta”

Cagliari, 11 Feb 2020 – “Ho parlato personalmente con il presidente dell’associazione Amici del Cuore, assicurando loro che gli uffici stanno lavorando con il massimo impegno sulla pratica di accreditamento del reparto di Emodinamica dell’ospedale Nostra Signora della Mercede”. Lo fa sapere l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, che nella giornata di oggi ha lanciato un appello all’associazione dei cardiopatici che da settimane manifestano in presidio nel nosocomio ogliastrino.

L’assessore ha chiesto la sospensione della protesta e la ripresa delle cure: “La volontà politica e gli impegni presi con i cittadini non sono cambiati – precisa Nieddu –, la Regione è al fianco del territorio in questa battaglia. Non vogliamo ripetere gli errori di chi ci ha preceduto. La salute, la sicurezza e il diritto alle cure sono la nostra priorità”. Com