Arrestato un 46enne di Assemini e rinchiuso in carcere perché accusato di due rapine nei confronti di due anziani di Cagliari.

Cagliari, 11 Feb 2020 – Per i reati commessi a Sestu il 7 settembre e a Giorgino l’11 dello stesso mese, è stato accusato Fabio Santamaria, di 46 anni, di Assemini, in provincia di Cagliari. Infatti, questa mattina i carabinieri della Stazione di Stampace hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo.

Il primo episodio era successo nei parcheggi del mercato ortofrutticolo di Sestu dove un anziano di 74 anni dopo essere uscito dalla sua auto è stato aggredito e picchiato da uno sconosciuto che poi si è allontanato velocemente su una Ford Fiesta ma la targa dell’auto è rimasta sull’asfalto. Inoltre il rapinatore ha portato via il cellulare e il portafoglio della vittima.

Quindi la svolta cinque giorni dopo.

Invece nell’altro episodio di violenza, avvenuto a Giorgino dove un 76enne è stato rapinato ed il malvivente si è poi allontanato sempre su una Ford Fiesta con smartphone e borsello della vittima.

In seguito l’arrestato ha usato il Bancomat dell’anziano per effettuare tre prelievi per un valore di 1200 euro e un rifornimento di carburante.

Subito dopo il fatti gli investigatori dell’Arma di Stampace hanno avviato tutti gli accertamenti raccogliendo gli elementi con immagini video che hanno poi portato all’individuazione dell’aggressore e quindi, visti i risultati delle indagini il Pubblico Ministero Massidda ha chiesto l’ordinanza di custodia in carcere ed emessa poi dal Gip.