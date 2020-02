Insula Events, Sardegna Concerti e Dromos annunciano che il prossimo 6 agosto Mika arriva al Parco dei Suoni di Riola Sardo

Cagliari, 10 Feb 2020 – Dopo Ben Harper & The Innocent Criminals – in scena lunedì 10 agosto Parco dei Suoni di Riola Sardo (Oristano) – Insula Events, Sardegna Concerti e Dromos, piazzano un nuovo grande colpo nel calendario dell’estate musicale sarda: la tournée dei record firmata Mika.

“Revelation tour” (prodotto in Italia dalla Barley Arts) è uno spettacolare viaggio musicale incentrato sull’ultimo album dell’artista, “My Name Is Michael Holbrook”, che questo inverno ha portato Mika sul palco di dodici palazzetti dello sport di tutta Italia, impresa nella quale mai nessun artista internazionale era mai riuscito finora.

Questa estate, dopo aver fatto tappa a Perugia, nell’ambito di “Umbria jazz” il 15 luglio, e al teatro Antico di Taormina (4 agosto), Mika arriva al Parco dei Suoni di Riola Sardo il 6 agosto per poi concludere il suo tour all’Arena di Verona, il 10 agosto. La Sardegna torna dunque ad essere un palcoscenico ambito dalle grandi star della musica mondiale e l’Isola si conferma platea di alto livello che merita l’attenzione delle più grandi star.

Le prevendite per il concerto di Mika, che al festival di Sanremo ha fatto registrare il picco più alto d’ascolto della terza serata, saranno disponibili a partire dalla mattina di martedì 11 febbraio, sui consueti circuiti BoxOffice Sardegna, Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Si ricorda che il tour di Mika è caratterizzato dall’introduzione del biglietto nominale, uno strumento per combattere il “secondary ticketing”, fenomeno che la Barley Arts contrasta fortemente. Com