Incidente stradale questa mattina nel nuorese: ferita una donna di 49 anni di Bortigali.

Nuoro, 10 Feb 2020 – Questa mattina presto, alle ore 06:40 circa, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Nuoro sono intervenuti sulla SS 131 DCN al km 44+900 direzione Nuoro, dove si era verificato un incidente stradale che ha visto coinvolta una Alfa Romeo 147 condotta da una donna di 49 anni, di Bortigali (NU) ed un furgone condotto da un 29enne di Bono.

L’auto, per cause in corso di accertamento, è andata prima ad urtare contro la banchina in cemento rimanendo sulla carreggiata, dove poi è stata tamponata da un furgone che percorreva la stessa strada.

La 49enne alla guida dell’Alfa, è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 e poi trasportata all’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti e cure dove comunque i medici non la ritengono in pericolo di vita. Sul posto sono anche intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota radiomobile della compagnia di Ottana e delle circostanti Stazioni per garantire la sicurezza stradale dal momento che la carreggiata era rimasta occupata dai veicoli e dai detriti dell’incidente.

La SS 131DCN in direzione Nuoro è stata interdetta al traffico dalle ore 06:45 alle 09:30, con il traffico deviato dal km 42 sulla SS129, per liberare la strada ed eseguire i rilievi di legge.