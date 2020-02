Il romanticismo di Johannes Brahms con il Trio di Parma e Alessandro Carbonare, il 12 febbraio, per la Stagione concertistica 2020 del Teatro Lirico di Cagliari

Cagliari, 10 Feb 2020 – La Stagione concertistica 2020 del Teatro Lirico di Cagliari prosegue, mercoledì 12 febbraio alle 20.30 (turno A), con il secondo appuntamento che prevede l’esibizione del Trio di Parma, composto da Ivan Rabaglia (violino), Enrico Bronzi (violoncello) e Alberto Miodini (pianoforte) (già applaudito a Cagliari nelle stagioni 2011 e 2018), insieme al clarinetto di Alessandro Carbonare, che eseguono, in un’unica, imperdibile, serata, tre Trii per pianoforte di Johannes Brahms. «L’esecuzione del Trio di Parma e di Alessandro Carbonare non può che essere definita sublime, poiché al di là di di ogni comparazione. L’atmosfera creata, il suono, l’intreccio timbrico e melodico, il virtuosismo finalizzato al bello, sarebbero stati in grado di convincere Kant in persona che la musica non è un semplice “gioco di sensazioni” e che non ha nulla da invidiare alle altre arti.» (Emma Amarilli Ascoli, “Oltrecultura”, 2017).

Il programma musicale della serata prevede, nello specifico: Trio in Do maggiore per violino, violoncello e pianoforte op. 87; Trio in do minore per violino, violoncello e pianoforte op. 101; Trio in la minore per clarinetto, violoncello e pianoforte op. 114 di Johannes Brahms.

Prezzi biglietti: platea € 35,00 (settore giallo), € 30,00 (settore rosso), € 25,00 (settore blu); I loggia € 30,00 (settore giallo), € 25,00 (settore rosso), € 20,00 (settore blu); II loggia € 10,00 (settore giallo), € 10,00 (settore rosso), € 10,00 (settore blu).

La Stagione concertistica 2020 prevede due turni di abbonamento (A, B), per 13 concerti ciascuno.

La campagna abbonamenti per la Stagione concertistica prosegue, dopo le conferme e variazioni su posti disponibili, con i nuovi abbonamenti già in vendita da martedì 7 gennaio.

Ai giovani under 30 sono applicate riduzioni del 50% sull’acquisto di abbonamenti e biglietti. Ulteriori agevolazioni sono previste per gruppi organizzati. Com