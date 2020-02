Incendio in una casa abitata da cinesi a Orosei: atto di intolleranza per Coronavirus? Indagano i carabinieri della compagnia di Siniscola e della Stazione del paese.

Orosei (Nu), 9 Feb 2020 – Un incendio si è sviluppato all’interno di una palazzina grezza in via Santa Teresa alle ore 18.30 circa di ieri a Orosei.

Le cause del rogo sono ancora da stabilire ed hanno interessato un sottoscala in uso ai proprietari di nazionalità cinese di un negozio di articoli vari, situato proprio a fianco, ma che non è stato interessato dalle fiamme.

Sul fatto indagano i carabinieri della Compagnia di Siniscola, che stanno effettuando i rilievi sullo stabile interessato.