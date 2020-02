Giovane fermato per un controllo antidroga e risultato poi essere ricercato, arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Sassari

Sassari, 8 Feb 2020 – Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Sassari, il 6 febbraio scorso, nel corso di mirati servizi tesi al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolar modo nel centro storico cittadino, ha sottoposto ad un controllo due persone ai quali sono stati sequestrati circa 15 grammi di marjuana. E una di queste, sottoposta a controllo, M.R. 33 anni, sassarese, è risultata avere a suo carico un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Bologna.

L’uomo, infatti, da tempo residente a Bologna, aveva violato le disposizioni del Questore relativamente a misure di prevenzione di Polizia comminategli.

Per quel motivo era stato emesso il provvedimento restrittivo che però non era stato possibile eseguire perché il giovane si era allontanato dalla città emiliana. Ed ora, dopo alcuni mesi, gli investigatori della Mobile sassarese lo ha rintracciato in un appartamento del centro storico del capoluogo turritano e dopo avergli notificato l’atto del Magistrato di Bologna, lo ha tratto in arresto conducendolo in Carcere a Bancali.