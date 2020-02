Alla 70ma edizione di Sanremo 2020 Leo Gassmann vince tra le Nuove proposte (ma vince lui o il suo pesante cognome?).

Sanremo, 8 Feb 2020 – Mancano dieci minuti alle due; devono esibirsi ancora tre artisti nella quarta serata del Festival di Sanremo. Ma un colpo di scena risveglia il pubblico, la sala stampa dell’Ariston, e sorprende Amadeus, Fiorello e Clerici che in quel momento hanno dovuto gestire una situazione davvero insolita. Morgan ha iniziato a cantare il brano “Sincero”, ma ha cambiato il testo, rivolgendosi a Bugo che, infastidito, ha abbandonato il palco dell’Ariston senza dire nulla, lasciando tutti a bocca aperta. La sentenza è immediata: eliminati.

“Le brutte intenzioni e la maleducazione – ha cantato Morgan – la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Ringrazia il cielo se sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro”.

La serata fila liscia fino a quel momento. I 24 big si alternano sul palco: la musica torna al centro della penultima giornata della kermesse; ma torna anche lo spettacolo con Fiorello, il duetto con Tiziano Ferro (e la pace fatta con un bacio sulle labbra), l’omaggio al giornalista Vincenzo Mollica (al suo ultimo Festival), e la partecipazione come ospite di Gianna Nannini che infiamma l’Ariston. Ed è la serata che decreta Leo Gassmann, figlio d’arte, vincitore tra le nuove proposte.

La classifica della quarta serata, con il voto espresso dalla giuria della sala stampa, vede in testa Diodato. Stasera l’ultimo atto della 70esima edizione del Festival di Sanremo, con la proclamazione del vincitore.

Fiorello mantiene la promessa fatta (in caso di ascolti record per la serata di mercoledì del festival) ed entra in scena vestito con il costume del Coniglio del ‘Cantante Mascherato’. Fiorello nascosto in cima alle scale rimane nascosto: “Tu ti rendi conto cosa mi stai facendo fare?”. Poi, togliendosi la maschera, si presenta con la parrucca bionda, travestito da Maria De Filippi.

Abbraccio tra Fiorello e Tiziano Ferro sul palco dell’Ariston, dopo la piccola polemica legata alla frase del cantante “hashtag #Fiorellostattezitto”. Poi Ferro rivela che cantando ‘Finalmente tu’ di Fiorello a una gara di karaoke a Latina da ragazzo vinse “un’autoradio Audiola”. I due insieme intonano ‘Finalmente tu’ a dimostrare che è tutto superato. Al termine dell’esibizione lo showman bacia il cantante vicino alle labbra.

Nella serata dei baci, Amadeus scende in platea a salutare i genitori che stanno assistendo alla quarta serata di Sanremo.

“Magari di festival ne faccio solo uno, vado a dare un bacio a mamma”, dice il conduttore.

Antonella Clerici entra in scena con un librone con le ‘istruzioni per avere grandi ascolti a Sanremo’, prendendo in giro Amadeus su lunghezza della trasmissione, regolamento di votazione e polemiche che lo hanno riguardato.

Amadeus presenta Francesca Sofia Novello, che scende la scala dell’Ariston in un meraviglioso abito lungo nero. Poi traccia con lo spray una linea sul pavimento e dice “questa è la linea del passo indietro, non indietreggiare mai rispetto a questa linea”. Un modo per ironizzare sulla polemica nata dalla sua frase sul ‘passo indietro’. “Per lei è la prima volta davanti alle telecamere”, dice il conduttore. E l’emozione si vede tutta.

La serata inizia con la sfida tra i quattro semifinalisti delle Nuove Proposte, che si sono esibiti in due coppie a sfide dirette e con votazione con sistema misto: Giuria Demoscopica, Giuria della Sala Stampa, Televoto. Tecla con il brano 8 marzo è la prima a passare la prima semifinale, con il 55% delle preferenze contro Marco Sentieri con il brano Billy Blu. La seconda semifinale viene vinta da Leo Gassmann (ma siamo sicuri che questo ragazzo sia stato premiato per le sue qualità oppure è stato premiato per il suo pesante cognome preso dal nonno e padre? Si pensa più per il secondo), contro Fasma con il 50,1%. Il vincitore è Leo Gassmann con la percentuale del 52,5%.

Il premio della critica Mia Martini per le nuove proposte, assegnato dai giornalisti della sala stampa dell’Ariston, va agli Eugenio in Via Di Gioia con 40 voti, secondo posto Leo Gassman 35, Tecla 18. I voti complessivi sono stati 141, di cui 3 nulli.

Il premio Lucio Dalla assegnato dalla sala stampa radio-tv va a Tecla con ‘8 marzo’.

La grande musica internazionale irrompe nella quarta serata del festival di Sanremo con Dua Lipa. Con un’esibizione in half playback, la superstar di origini albanesi e kosovare canta e balla il singolo ‘Don’t start now’, il primo estratto dall’album ‘Future nostalgia’. Con all’attivo oltre 6 miliardi di streaming, un album di debutto più ascoltato di sempre su Spotify per un’artista femminile e più 4 milioni di copie vendute, è l’artista femminile più giovane in assoluto ad avere raggiunto 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube.

Atteso anche Ghali, che presenterà un medley dei suoi successi e il secondo estratto dal suo nuovo album Dna, in uscita il 20 febbraio.

Si esibisce anche Gianna Nannini con un estratto dal suo ultimo album di inediti “La differenza” e un medley.

Regine della serata, Antonella Clerici, che torna sul palco che l’ha già vista nelle vesti di conduttrice, e Francesca Sofia Novello, modella e attrice, fidanzata di Valentino Rossi.

La classifica resa nota all’inizio della quarta serata vedeva Francesco Gabbani in testa davanti alle Vibrazioni e a Piero Pelù.