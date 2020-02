Comune di Cagliari – Prosegue anche quest’anno l’iniziativa “Cagliari ti coccola”

Cagliari, 7 Feb 2020 – Prosegue anche quest’anno “Cagliari ti coccola”, un regalo di benvenuto ai nuovi nati residenti in città.

Un’iniziativa dell’amministrazione comunale che ha l’obiettivo di sostenere la natalità, realizzata in collaborazione con l’azienda Chicco-Artsana e con Federfarma Cagliari.

La prima mette a disposizione gratuitamente un kit, contenente prodotti per la toeletta dei bimbi nei primi anni di vita, tutti di alta qualità e selezionati da esperti del settore, la seconda ne garantisce la distribuzione attraverso le farmacie cittadine.

L’iniziativa ha riscosso un tale successo che l’Assessore alle Politiche sociali Rita Dedola ha deciso la sua prosecuzione per tutto il 2020.

“Tutti gli interventi a sostegno della famiglia accolgono il nostro favore – ha sottolineato l’assessore Dedola – pertanto anche l’iniziativa “Cagliari ti coccola” merita di essere sostenuta e replicata. L’attenzione dell’amministrazione rappresenta il riconoscimento e la condivisione di tutta la collettività alla gioia per l’arrivo di nuovi bambini e alla speranza per il loro futuro. Ciò a cui le istituzioni devono pensare prioritariamente nell’attuare le loro politiche di governo”

L’Ufficio di Stato Civile, una volta registrata la nascita, consegnerà la lettera di benvenuto ai piccoli cagliaritani, con la quale i genitori potranno ritirare l’omaggio per i propri figli in qualsiasi farmacia cittadina. Com