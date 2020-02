Un uomo di 54 anni di Sinnai trovati morto nella campagne del paese del cagliaritano, sarebbe morto soffocato dall’acqua dopo essere caduto battendo la testa.

Sinnai (Ca), 6 Feb 2020 – Un uomo di 54 anni, Antonello Angius, è stato trovato morto nelle campagne di Sinnai, nel cagliaritano.

Il cadavere, scomparso ieri, è stato rinvenuto riverso in una pozzanghera. Subito dopo l’allarme sul posto sono giunti i carabinieri della Stazioni di Sinnai, Maracalagonis assieme ai Vigili del Fuoco, che hanno avviato le indagini per capire le cause del decesso che, secondo il medico legale, la vittima sarebbe morto dopo aver battuto la testa e rimasto stordito nella pozzanghera di fango e acqua sarebbe poi morto annegando.

Dopo la prima ipotesi ora il magistrato di turno ha disposto il trasferimento del cadavere presso l’istituto di Medicina legale della città universitaria di Monserrato, cittadina alle porto del capoluogo isolano dove verrà eseguita l’autopsia.