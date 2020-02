Enti Locali, Assessore Sanna: “eliminare limite mandati per sindaci piccoli comuni”

Cagliari, 6 Feb 2020 – L’assessore regionale degli Enti locali, Quirico Sanna, ha presentato una proposta da inserire nella Finanziaria per eliminare il limite di mandati per i sindaci dei Comuni sotto i 1500 abitanti. “Nella prossima tornata elettorale di maggio-giugno – ha spiegato Sanna – in Sardegna andranno al voto 81 piccoli Comuni su 175, molti dei quali potrebbero incontrare difficoltà a trovare candidati e c’è il rischio che si apra la strada verso il commissariamento.

Nei nostri territori abbiamo sindaci che hanno operato bene e non possono però ripresentarsi perché arrivati al terzo mandato. Noi vogliamo creare le condizioni ideali perché nelle comunità locali regni il buon governo, consentendo a chi ha ben amministrato di potersi riproporre davanti ai propri elettori. È una questione di democrazia”. Com