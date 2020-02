Truffe On line: denunciato un giovane di 33 anni del Veneto dai Carabinieri della compagnia di Isili

Isili, 4 Feb 2020 – I Carabinieri della Stazione di Esterzili della Compagnia di Isili, al termine di una indagine, hanno deferito in stato di libertà un veneto di 33 anni, per il reato di truffa commesso ai danni di un

imprenditore locale lo scorso novembre.

La vittima aveva trovato su uno dei tanti siti di annunci di vendita on line un offerta imperdibile che gli

avrebbe consentito di acquistare ad un prezzo conveniente tre centraline per Fari Xenon per autovettura. Concluso l’affare, la compravendita si rivelava ben presto una truffa. Il presunto venditore, dopo aver negoziato la cessione, chiedeva e otteneva, il pagamento del prodotto tramite bonifico.

Incassati i soldi, però, non provvedeva alla spedizione dei fari rendendosi di fatto irreperibile. La vittima, ha poi deciso di rivolgersi ai militari della Stazione cc di Esterzili per denunciare l’accaduto.

Subito dopo sono partiti gli accertamenti investigativi che hanno consentito agli investigatori dell’Arma di dimostrare che l’annuncio sul sito di vendita ed il conto corrente utilizzato per ricevere il bonifico erano riconducibili alla stessa persona che veniva cosi identificata e denunciata in stato di libertà alla Procura

della Repubblica di Lanusei per il reato di truffa. Considerato il preoccupante diffondersi di tali episodi, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro invita tutti alla massima prudenza nell’utilizzo dei siti di annunci online, diffidando dalle offerte estremamente vantaggiose e a sporgere immediata denuncia presso le stazioni dislocate sul territorio.