Sport e Benessere – Preferisci farlo in piedi o seduto? Rubrica a cura del dottor Andrea Melis

Cagliari, 4 Feb 2020 – Parliamo oggi di una questione che mi interessa rimarcare relativa all’esercizio chiamato Barbell Overhead Press nelle sue varianti in posizione Standing e Seated.

Nelle immagini sottostanti possiamo vedere rispettivamente le due modalità.

Rimarco perché anche nel caso di questo esercizio praticamente tutto è stato detto, ad ogni modo un aspetto da riprendere è quello relativo alla variante da seduti che si utilizza perché a quanto pare è migliore di quella in piedi perché non fa male alla schiena.

Due settimane fa ho scritto un articolo (https://www.cronacaonline.it/public/content/index.php/2020/01/20/sport-e-benessere-la-panca-piana-e-la-tecnica-delle-gambe-alzate-rubrica-a-cura-del-dottor-andrea-melis/ ) che anche se parlava di un esercizio diverso prendeva in considerazione una radice comune, cioè i carichi sulla colonna vertebrale.

Sotto possiamo vedere l’ immagine rappresentativa relativa agli studi di Nachemson.

Gli studi di Nachemson parlano chiaro e dicono esattamente il contrario, il carico sulla colonna è decisamente inferiore nel primo esercizio cioè nella variante Standing e questo va tenuto in forte considerazione.

Un aspetto che poi va ulteriormente evidenziato che ho avuto modo di rivedere recentemente per aggiornamenti è quello relativo ai casi dove è consigliato l’uno e dove è consigliato l’altro.

La variante in piedi è preferibile in soggetti che hanno problematiche di natura discale in flessione del rachide lombare, la variante da seduti è preferibile in soggetti con problematiche di natura articolare lombare in estensione di colonna.

Sia nel caso di noi Trainer quanto nel caso di voi clienti questi piccoli spunti possono aiutare ad avere maggior consapevolezza nei criteri di scelta di una variante piuttosto che di un altra.

