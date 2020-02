Tentato furto nell’ufficio postale di Villamar da una piccola banda di giovanissimi, arrestato un minorenne e complici ricercati dai carabinieri della compagnia di Sanluri.

Sanluri, 2 Feb 2020 – La notte scorsa, un gruppetto di giovani ladri hanno cercato di portare via il denaro contenuto nella cassaforte del bancomat dell’Ufficio postale di Villamar nel cagliaritano.

Una piccola banda, pare composta da giovanissimi, durante la loro azione criminosa ha scardinato il monitor del Postamat e uno di loro, un diciassettenne dello stesso paese, è riuscito a entrare nell’ufficio ma subito dopo è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati in breve tempo i carabinieri della compagnia di Sanluri e i colleghi delle Stazioni di Gesturi e Villamar.

Nel frattempo i complici rimasti fuori sono riusciti, per il momento, a far perdere le loro tracce mentre il diciassettenne, invece, è stato sorpreso all’interno dai militari e a quel punto ha affermato di essere stato sequestrato.

Il ragazzo, per perorare la sua tesi, prima dell’arrivo del personale dell’Arma si era legato i polsi con del nastro trovato dentro l’ufficio. Poi, in una fase successiva il minore ha finito per confessare la verità ed è stato dichiarato in arresto per tentato furto.

Sul posto i militari del Nucleo Operativo della compagnia di Sanluri sono ora tutti impegnati, nelle indagini per identificare i complici dell’arrestato.