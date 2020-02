La ricerca italiana la migliore al mondo, in pochi giorni per il Coronavirus trovata cura. Speranza: “Allo Spallanzani isolato il virus”.

Roma, 2 Feb 2020 – “Abbiamo isolato il virus” lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza durante una conferenza stampa allo Spallanzani. L’Italia è il primo Paese in Europa ad essere riuscito a isolarlo.

“Aver isolato il virus significa molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione”. Sarà messo a disposizione di tutta la comunità internazionale. Ora sarà più facile trattarlo”.

“Ora i dati saranno a disposizione della comunità internazionale. Si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini. l’Italia diventa interlocutore di riferimento per questa ricerca”. Lo ha detto il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani Giuseppe Ippolito nel corso della conferenza stampa. “E’ un passo fondamentale – spiegano i ricercatori – che permetterà di perfezionare i metodi diagnostici esistenti ed allestirne di nuovi”. La disponibilità nei laboratori del nuovo agente patogeno, inoltre, “permetterà di studiare il meccanismo della malattia per lo sviluppo di cure e la messa a punto del vaccino. La sequenza parziale del virus isolato nei laboratori dello Spallanzani, denominato 2019-nCoV/Italy-INMI1, è già stata depositata nel database GenBankì”.