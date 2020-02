Gdf Cagliari sequestra oltre 265 articoli contraffatti e sanzionati 4 commercianti cinesi

Cagliari, 2 Feb 2020 – È proseguita ieri l’attività della Guardia di Finanza di Cagliari a contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri e contraffatti e all’abusivismo commerciale.

Infatti, in questi ultimi giorni, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cagliari hanno operato degli interventi nello specifico segmento operativo, con controlli nei confronti di attività commerciali di vendita al dettaglio di articoli di bigiotteria: accessori moda, fermagli per capelli, bracciali, piercing.

Il risultato di queste attività, che sono state effettuate sui prodotti posti in vendita nei confronti di quattro attività commerciali, tutte situate nel centro storico di Cagliari, i Finanzieri hanno riscontrato la presenza di numerose tipologie di merce poste in vendita che presentavano palesi difformità da quanto previsto dalla regolamentazione normata dal Codice del Consumo (ad esempio, indicazione del Paese di provenienza della merce, istruzioni ed avvertenze per l’uso redatte in lingua italiana), con tutte le implicazioni connesse al mancato rispetto degli standard di sicurezza dei prodotti e ai possibili rischi per la tutela della salute degli acquirenti.

Tutta la merce “irregolare” rinvenuta, 265.357 pezzi, è stata sottoposta a sequestro amministrativo ed i titolari degli esercizi commerciali sono stati destinatari della sanzione amministrativa pari, per ciascuno, a 1.032 euro.