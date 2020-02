Presidente Solinas: “calendario degli alunni di Sassari esempio positivo dei migliori valori della Sardegna”

Cagliari, 1 Feb 2020 – “Sono orgoglioso di tutte le iniziative che contribuiscono a diffondere, anche nella nostra comunità, i valori più autentici e positivi che devono ispirare le azioni di ciascuno di noi. In particolare, di quelle realizzate dai nostri ragazzi con forme originali di partecipazione, come il calendario ideato dai bambini della quarta elementare di una scuola, la Pertini-Biasi di Sassari. I piccoli alunni hanno indossato i panni di grandi personaggi del ‘900 posando per il calendario: da Gandhi a Falcone e Borsellino, da Rosa Parks a Maria Callas, da Anna Frank a Grazia Deledda, fino ai Beatles. L’iniziativa è ancora più encomiabile perché i proventi di questo lavoro sono stati destinati in beneficenza”. È quanto ha affermato il presidente della Regione, Christian Solinas, commentando l’iniziativa di beneficenza organizzata stamattina a Sassari in due librerie della città che hanno aderito al progetto, durante la quale proprio i bambini hanno accolto le numerose persone che si sono presentate per acquistare una copia del calendario.

“Apprezzo l’impegno dei ragazzi che travolti da questo successo inaspettato sono felici di donare il ricavato della vendita del calendario alla Clinica Pediatrica di Sassari per l’acquisto di un bene al servizio di tutta la comunità”, ha concluso il presidente. Red