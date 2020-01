Ordinanza del Sindaco di Cagliari su turnazioni dei distributori di carburante febbraio 2020 / gennaio 2021

Cagliari, 31 Gen 2020 – Il sindaco di Cagliari, Truzzu, ha emesso un’ordinanza per garantire il livello minimo del servizio ai cittadini anche durante i giorni festivi e prefestivi. Calendario e ubicazione degli impianti stradali.

Definire l’apertura nei giorni festivi e prefestivi dei distributori di carburanti ubicati nel Comune di Cagliari, per garantire il livello minimo del servizio nella cittadinanza. È questo l’obiettivo che si prefigge l’ordinanza sindacale n. 3/2020 per il periodo dall’1 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021. Com