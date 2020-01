Settemila persone bloccate sulla Costa Smeralda per ordine del Sindaco di Civitavecchia: coppia cinese in isolamento, la moglie ha la febbre.

Civitavecchia, 30 Gen 2020 – Una vacanza in crociera rischia di trasformarsi in un incubo per gli oltre 6000 passeggeri della nave Costa Smeralda, ferma al porto di Civitavecchia. A bordo una coppia di Macao, moglie e marito, sono in isolamento: la donna ha la febbre. Così è scattato l’allarme sanitario e, purtroppo, anche la paura del contagio da Coronavirus tra chi ha condiviso corridoi e ristoranti. Nessuno, tra i turisti e i mille membri dell’equipaggio, è stato autorizzato a scendere a terra.

In serata è arrivata anche la conferma che la crociera subirà sostanziali modifiche: i circa 1000 passeggeri che si sarebbero dovuti imbarcare oggi a Civitavecchia sulla Costa Smeralda passeranno la notte negli alberghi della zona e domani mattina verranno riaccompagnati al terminal. Fonti di Costa Crociere confermano dunque che la nave non partirà stasera. Inoltre, si è appreso, che la nave salterà la tappa di La Spezia per andare direttamente a Savona.

“La donna, di 54 anni, è stata posta in isolamento nell’ospedale di bordo la scorsa notte, insieme al suo compagno di viaggio”, comunica la compagnia in una nota. “Appena è stato rilevato il caso sospetto – prosegue la nota – lo staff medico di bordo ha immediatamente attivato le procedure sanitarie previste in questi casi. Le autorità sanitarie, prontamente informate si trovano attualmente a bordo per effettuare gli accertamenti necessari. La nostra priorità è quella di garantire la salute e la sicurezza di ospiti ed equipaggio. La compagnia si è messa a completa disposizione dell’autorità sanitaria e si atterrà strettamente alle sue indicazioni”.

A bordo, intanto, la situazione sembra sotto controllo. “Siamo in costante contatto con il comandante della nave – ribadiscono dalla Direzione marittima della Guardia Costiera -la situazione è tranquilla. I passeggeri sono stati tutti informati ed è stato spiegato loro che si tratta di misure precauzionali per la loro salute. Siamo in attesa dei risultati degli esami. La Costa Smeralda è ormeggiata al molo 12, dove è arrivata questa mattina attorno alle 6.30. Nell’area possono accedere solo le forze di polizia, la Capitaneria di Porto e il personale sanitario.

Lo sfogo sui social racconta però lunghi momenti di attesa. “A Civitavecchia siamo bloccati in nave Costa senza sapere il motivo (ufficialmente)…” scrive un utente Twitter, che posta anche alcune foto dei passeggeri in attesa nei locali della nave: nessuno sembra indossare mascherine protettive.

L’attesa stressante, dovuta alle necessarie verifiche da parte dei medici arrivati dall’Istituto per le malattie infettive Spallanzani di Roma, preoccupa turisti ed equipaggio. Non sono stati fatti sbarcare i 1143 passeggeri che sarebbero dovuti scendere a Civitavecchia, ora tornati tutti nelle cabine. Intanto dallo Spallanzani arrivano le prime rassicurazioni: i test effettuati sulla coppia escluderebbero il contagio. Partita giovedì scorso proprio dal porto romano, Costa Smeralda ha già attraccato a Savona, La Spezia, Marsiglia e Barcellona prima di fare ritorno a Civitavecchia.

“Noi siamo a bordo, stanno facendo dei controlli su due passeggeri in infermeria”, scrive Antonella sul gruppo Facebook ‘Costa Smeralda Fan Club’. Così si crea una catena di commenti e di domande di altri passeggeri. “Io ho appena discusso con la reception perché vogliono farci lasciare la cabina e andare tutti nei punti riunione…ma se c’è un caso di virus è meglio restare nella cabina?”

La coppia cinese è stata posta in isolamento in ambienti separati dello spazio sanitario della nave. L’isolamento del compagno è avvenuto per precauzione. “In riferimento agli accertamenti su un passeggero cinese della Costa Smeralda, informo che da questa mattina sono in contatto con il Comandante del Porto e con l’Ufficio di Sanità Marittima per monitorare e tenere sotto controllo la situazione”, fa sapere il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, che spiega ai microfoni di Rainews: ho il dovere di tutelare i miei cittadini.