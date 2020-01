Costa Smeralda ferma a Civitavecchia, paura Coronavirus. Coppia in isolamento: moglie ha la febbre

Civitavecchia, 30 Gen 2020 – Una vacanza in crociera potrebbe trasformarsi in un incubo per gli oltre 6000 passeggeri della nave Costa Crociere, ferma al porto di Civitavecchia. A bordo una coppia di viaggiatori cinesi, moglie e marito, sono in isolamento: la donna ha la febbre. Così è scattato l’allarme sanitario e, purtroppo, anche la paura del contagio da Coronavirus tra chi ha condiviso corridoi e ristoranti. Lo sfogo sui social racconta lunghi momenti di attesa: “A Civitavecchia siamo bloccati in nave Costa senza sapere il motivo (ufficialmente)…” scrive un utente Twitter, che posta anche alcune foto dei passeggeri in attesa nei locali della nave: nessuno sembra indossare mascherine protettive

“La donna, di 54 anni, è stata posta in isolamento nell’ospedale di bordo la scorsa notte, insieme al suo compagno di viaggio”, comunica la compagnia in una nota. “Appena è stato rilevato il caso sospetto – prosegue la nota – lo staff medico di bordo ha immediatamente attivato le procedure sanitarie previste in questi casi. Le autorità sanitarie, prontamente informate si trovano attualmente a bordo per effettuare gli accertamenti necessari. La nostra priorità è quella di garantire la salute e la sicurezza di ospiti ed equipaggio. La compagnia si è messa a completa disposizione dell’autorità sanitaria e si atterrà strettamente alle sue indicazioni”.

L’attesa stressante, dovuta alle necessarie verifiche da parte dei medici arrivati dall’Istituto per le malattie infettive Spallanzani di Roma, ha scatenato ansia e paura. Nelle ultime ore la situazione si è sbloccata: sono stati autorizzati a scendere 1143 passeggeri che sarebbero dovuti sbarcare a Civitavecchia. Gli altri proseguono la vacanza.

“Noi siamo a bordo, stanno facendo dei controlli su due passeggeri in infermeria”, scrive Antonella sul gruppo Facebook ‘Costa Smeralda Fan Club’. Così si crea una catena di commenti e di domande di altri passeggeri. “Io ho appena discusso con la reception perché vogliono farci lasciare la cabina e andare tutti nei punti riunione…ma se c’è un caso di virus è meglio restare nella cabina?”.

La Capitaneria di Porto precisa che comunque la situazione è sotto controllo e che si dovrebbe sbloccare nel giro di poche ore. La coppia cinese è stata posta in isolamento in ambienti separati dello spazio sanitario della nave. L’isolamento del compagno è avvenuto per precauzione. “In riferimento agli accertamenti su un passeggero cinese della Costa Smeralda, informo che da questa mattina sono in contatto con il Comandante del Porto e con l’Ufficio di Sanità Marittima per monitorare e tenere sotto controllo la situazione”, fa sapere il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco.