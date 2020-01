Arrestata coppia di Escalaplano dai carabinieri della Stazione del paese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e l’uomo è anche accusato di detenzione di un fucile clandestino.

Escalaplano (Nu), 30 Gen 2020 – I Carabinieri della Stazione di Escalaplano hanno arrestato in flagranza di reato una coppia del paese per possesso di arma clandestina con matricola abrasa e per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”.

Il 27 gennaio scorso, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio di competenza effettuato in orario notturno, i militari hanno notato un’autovettura che, con andatura irregolare, si aggirava lungo la S.P. 22 in direzione del centro abitato. Quindi i carabinieri hanno deciso di effettuare un controllo ed hanno fermato la vettura. Il conducente dell’auto, dapprima ha tentato di eludere il controllo del personale dell’Arma fermandosi diversi metri più avanti rispetto al luogo dove era stato indicato l’alt e successivamente ha cercato di occultare all’interno della vegetazione circostante un fucile semiautomatico con matricola abrasa. La condotta dell’uomo, un 25enne già noto per reati contro il patrimonio, non è sfuggita però allo sguardo attento della pattuglia CC che, nonostante la scarsa visibilità, è riuscita a recuperare quanto occultato dal giovane.

Subito dopo la perquisizione personale ha permesso di rinvenire nella disponibilità del giovane anche 3 cartucce calibro 12. Poi i carabinieri hanno esteso le attività di ricerca presso il domicilio del soggetto e, a seguito di perquisizione, hanno rinvenuto 320 grammi marijuana abilmente occultati in due grosse buste in cellophane. Per tale motivo e considerato che il rinvenimento dello stupefacente è stato effettuato presso la residenza del giovane e della compagna, quindi i militari hanno dichiarato in arresto l’uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio ed è finita in manette anche la compagna, una 52enne di Escalaplano.

Per il 25enne, accusato di porto di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio, si sono aperte le porte del carcere di Uta (CA), mentre per la compagna, per il solo reato riconducibile alle sostanze stupefacenti, sono stati disposti gli arresti domiciliari.