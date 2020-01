A Cagliari pluripregiudicato di Carbonia arrestato per furto dalla Polizia di Stato nella Stazione Ferroviaria di Cagliari

Cagliari, 29 Gen 2020 – Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Cagliari hanno arrestato Fabrizio Collu di 39 anni, di Carbonia, pluripregiudicato, colto nella flagranza del reato di furto.

L’uomo, approfittando della distrazione di alcuni operai di una ditta intenti ad eseguire dei lavori di manutenzione della rete fognaria nei pressi del parcheggio all’interno dell’area ferroviaria di Cagliari, si è appropriato di un martello demolitore prelevandolo dall’interno del furgone di loro proprietà, per poi dirigersi frettolosamente all’interno della stazione ferroviaria.

Qui subito dopo è stato notato dagli Agenti della Polfer in servizio antiborseggio in abiti civili per il suo atteggiamento sospetto, è stato subito fermato mentre si dirigeva nei pressi dell’area partenze dei treni con in mano l’oggetto rubato. E in seguito, grazie agli accertamenti dei poliziotti e viste anche le dichiarazioni contrastanti dell’uomo, è stato possibile risalire al proprietario della refurtiva.

Quindi Collu, al termine delle formalità di rito è stato dichiarato in arresto e accompagnato presso il proprio domicilio in attesa di essere condotto all’udienza direttissima prevista per oggi.