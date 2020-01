Riapertura ponte di Oloè, Solinas: “segnale di rinascita per il territorio”

Cagliari, 28 Gen 2020 – “L’apertura del ponte di Oloè è un segnale di rinascita per il territorio, un aiuto concreto per la mobilità e lo sviluppo della popolazione”. Lo ha detto il Presidente della Regione Christian Solinas, che ha sottolineato il lavoro costante portato avanti in questi mesi: “La Regione ha lavorato intensamente e instancabilmente. Oggi possiamo restituire alle comunità un’infrastruttura fondamentale e considerare chiusa una vicenda che ha procurato dolore, disagi e senso di smarrimento in centinaia di famiglie e imprese. La riapertura del ponte di Oloè – ha concluso il Presidente – è motivo di soddisfazione per tutte le Istituzioni che insieme hanno contribuito a raggiungere questo atteso traguardo”.

La riapertura al traffico dell’infrastruttura è stata preceduta da un incontro nella sede della Provincia di Nuoro a cui ha partecipato l’Assessore dei lavori Pubblici Roberto Frongia. “Oggi è un giorno importante perché si restituisce alla popolazione quel diritto alla mobilità che per sette anni era stato loro negato – ha commentato l’Assessore – ma il primo pensiero va alla famiglia dell’agente di polizia Luca Tanzi, che qui perse la vita”. Frongia ha posto l’accento sull’unità di intenti e di azione di tutte le Istituzioni coinvolte: “Un doveroso ringraziamento va al Prefetto, al Tribunale Nuoro, alla Procura della Repubblica, ma anche e soprattutto ai Comuni di Oliena e Dorgali e alla Provincia di Nuoro che insieme alla Regione ha svolto un ruolo di coordinamento efficace, costante e inteso, che ha permesso di risolvere tutte le criticità e portare alla riapertura del ponte”. Com