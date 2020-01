Anziano di Piscinas rapinato e picchiato con una spranga in casa da tre giovanissimi arrestato stamane dai carabinieri della Compagnia di Carbonia.

Carbonia, 28 Gen 2020 – A conclusione di una brillante indagine dei carabinieri della Compagnia di Carbonia, coordinati dal Cap. Lucia Dilio, tre giovanissimi, Gian Marco Garau, 21 anni di Nuxis, Mirko Manca, di 21 anni, di Villaperuccio e un sedicenne di Piscinas, sono finiti in manette con l’accusa di rapina e lesioni gravissime ai danni di un anziano rapinato in casa e subito dopo le formalità di legge, sono stati accompagnati e rinchiusi nel carcere di Uta.

I ragazzi prima del brutale colpo, una volta entrati in casa mentre aspettavano la vittima designata, si sono fatti un selfie nella camera da letto dell’uomo. E, questo, fatto ha portato in carcere i tre rapinatori (il minorenne è stato considerato la mente del gruppo). Gli arrestati lo scorso 26 ottobre hanno picchiato con una spranga di ferro un 78enne di Piscinas portandogli via soldi e alcuni preziosi.

Quindi, stamattina i carabinieri della compagnia di Carbonia hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare al termine delle indagini coordinate dal Pubblico Ministero della Procura Alessandro Pili e dalla collega del Tribunale per i minorenni Mariachiara Manganiello.

I militari della Stazione cc di Giba intervenuti in un primo momento avevano individuato subito i due maggiorenni e l’auto forse utilizzata per il colpo. In seguito, dagli accertamenti, grazie a delle testimonianza dei vicini della vittima, immagini delle telecamere di sicurezza, esami tecnici, hanno permesso agli investigatori dell’Arma di Giba e quello del Nucleo operativo della compagnia di Carbonia di chiudere l’indagine e subito dopo hanno ottenuto i provvedimenti restrittivi ed eseguiti stamattina all’alba.

Il minorenne avrebbe organizzato il colpo effettuando anche un sopralluogo il giorno primo nella casa ‘zio Pino’ e poi fatto da palo durante l’orrenda azione due complici maggiorenni.

Subito dopo la scoperta del fatto l’anziano era stato soccorso dai vicini e poi trasportato all’ospedale dove era stato ricoverato in prognosi riservata. I sanitarti avevano rilevato sul corpo del pensionato dodici costole fratturate, alcune ferite alla testa e poi gli è stata asportata la milza. Ora, passati tre messi, l’uomo sta molto meglio.