Regionali, affluenza in crescita alle 12: Emilia Romagna al 23% (+12 punti), Calabria al 10% (+1,5%)

Bologna, 26 Gen 2020 – Affluenza in crescita alle 12, per le elezioni regionali in Emilia Romagna ed in Calabria.

In Emilia Romagna, quando sono giunti i dati di 145 Comuni su 328, l’affluenza è superiore al 23%, contro il 10,88% delle precedenti consultazioni locali.

In Calabria la percentuale dei votanti finora andati alle urne è del 10,14% (dati di 243 comuni su 404), contro l’8,46% precedente.

Le urne sono aperte dalle 7 e saranno chiuse alle 23, quando comincerà lo scrutinio.