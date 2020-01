Un operaio arrestato dai carabinieri in Gallura dopo aver tentato di bruciare la sua ex compagna con i figli.

Olbia, 25 Gen 2020 – Tentato omicidio in Gallura. Un uomo ha cosparso la sua compagna di benzina e subito dopo ha cercato di darle fuoco senza riuscirci perché la donna è riuscita miracolosamente a raggiungere l’auto dove vi era i due figli e a fuggire. Il fatto è accaduto in un Comune della zona di Olbia.

Sul posto subito dopo l’allarme sono giunti gli agenti del locale commissariato di P.S. che hanno fermato dichiarato in arresto il mancato omicida.

L’operaio, pare in preda ad un raptus di gelosia scaturita dal fatto che la ex era andata a casa dell’uomo riprendere i propri figli affidatigli dove poi ha iniziato ad insultarla, minacciarla e a picchiarla. Poi, non pago di quanto già fatto ha preso un bidone di benzina e lo ha gettato addosso alla donna che fortunatamente.

Sul posto, dopo una chiamato al 112, si sono giunti i carabinieri, che hanno arrestato l’uomo e poi è stato prima in caserma e poi, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, nel carcere di Nuchis in attesa del rito direttissimo. Invece la ex compagna è stata poi visitata in ospedale, dove le sono state riscontrate alcune lesioni al bacino al tronco e, quindi, i sanitari gli hanno assegnato dieci giorni di cure.