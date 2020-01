Un agente immobiliare di Quartu Sant’Elena muore in palestra d’infarto durante una seduta di allenamento.

Quartu Sant’Elena (Ca), 25 Gen 2020 – Ieri notte, durante una sessione di allenamento in una palestra di Quartu, Andrea Delogu, 45 anni, della città, agente immobiliare, è morto in seguito a un attacco cardiaco.

L’uomo è stramazzato a terra improvvisamente, intorno alle 21.30, al termine di un allenamento di gruppo alla TP Academy, in via Perdabona dove Delogu si era allenato in maniera meno intensa perché oggi avrebbe dovuto partecipare a un trekking in Ogliastra.

Pochi secondi prima di cadere a terra il maratoneta quartese era assieme agli altri atleti del centro sportivo. Immediatamente è stato soccorso ed subito dopo il personale medico e paramedico di una ambulanza del 118 ha praticato il massaggio ma non vi è stato niente da fare.

Sul posto subito dopo l’allarme sono giunti i Carabinieri della compagnia della città i quali hanno subito chiesto la documentazione medica di Delogu, risultata in regola. Il magistrato ha poi deciso di restituire il corpo alla famiglia.