Oggi in Prefettura a Cagliari riunione su dissesto strada S.P. 7.

Cagliari, 24 Gen 20120 – Questa mattina si è tenuta presso la Prefettura di Cagliari, una riunione, presieduta dal Prefetto Bruno Corda, volta ad esaminare la grave situazione di dissesto in cui versa la S.P. n. 7, importante collegamento tra la SS. 131 e la S.S. 130, nella quale le pessime condizioni del manto stradale favoriscono una incidentalità pressoché quotidiana.

All’incontro hanno preso parte il Sindaco di Villasor, accompagnato dal Comandante della Polizia Municipale, il Sindaco di Monastir, l’Amministratore Straordinario della provincia Sud Sardegna, accompagnato da dal Segretario generale, dal Dirigente dell’Area lavori pubblici e dal Responsabile del servizio viabilità nonché i rappresentanti dei Carabinieri e della Polizia Stradale di Cagliari.

La riunione, che fa seguito ad un’urgente richiesta da parte dei Sindaci di Villasor e Monastir, è stata convocata al fine di cercare, da parte degli organi di competenza, soluzioni condivise affinché nel più breve tempo possibile vengano adottate tutte le misure di salvaguardia necessarie per messa in sicurezza della S.P. n. 7.

L’asse viario in questione costituisce, come è noto, uno dei principali sistemi di collegamento tra la Provincia di Cagliari e le restanti Province dell’Isola, e per tale ragione trafficata in particolare da mezzi pesanti, con conseguente grave usura del manto stradale.

Su specifica richiesta della Prefettura, lo stato della viabilità era già stato oggetto nei giorni scorsi di specifica verifica tecnica da parte del Comando della Polizia stradale e del Comando Provinciale dei Carabinieri, i quali hanno confermato la notevole pericolosità della strada in argomento in ragione dello stato di grave dissesto del manto stradale.

Pertanto, anche fine di evitare che tale situazione possa incidere sulla sicurezza urbana e la pubblica incolumità, il Prefetto ha richiesto all’Amministratore Straordinario della Provincia del Sud Sardegna un duplice intervento, immediato e a medio termine per mettere in sicurezza l’arteria in argomento.

Nel corso della riunione, è, infine, emersa la necessità che l’Assessorato Regionale ai LL.PP finanzi le somme necessarie al ripristino delle condizioni del manto stradale.

All'esito dell'incontro, il Prefetto, pertanto, ha sensibilizzato il suddetto Assessorato, che già si sta occupando della questione, perché venga realizzato questo importante intervento di manutenzione stradale.