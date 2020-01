Sport e Benessere – La Panca Piana e la tecnica delle gambe alzate, Repetita Iuvant – Rubrica a cura del dottor Andrea Melis.

Cagliari, 23 Gen 2020 – L’articolo di oggi è scritto in collaborazione con il mio collega, il Dott. Alessandro Scalas.

Neanche a farlo apposta dopo l’articolo che ho scritto la settimana scorsa, lunedì su una pagina Instagram di riferimento per quanto concerne le Scienze Motorie ( https://www.instagram.com/ylmsportscience/?hl=it ) hanno pubblicato i risultati di una ricerca del 2019 inerente una maggior stimolazione dei muscoli target della panca piana con le anche flesse a scapito della tecnica comunemente usata con l’ appoggio dei piedi sul pavimento.

Ho ripostato la ricerca nelle mie stories su Istagram.

Cosa ci possiamo portare a casa di questo?

La settimana scorsa si è parlato della tecnica ad arco per la panca piana, ma va comunque e sempre bene?

Dipende.

Giorni fa quando Alessandro mi ha contattato via Instagram in relazione alla ricerca che ho inoltrato dalla pagina principale mi ha fatto notare quanto fosse importante contestualizzare in relazione agli obbiettivi di una persona.

In questo caso il nostro obbiettivo primario è l’ipertrofia, un guadagno in termini di forza massimale oppure una salvaguardia della salute articolare delle nostre spalle?

Partiamo dall’ipertrofia.

Questo studio ha dimostrato tramite elettromiografia( EMG ) che l’attivazione del Gran Pettorale ( Muscolo target dell’ esercizio tanto agognato da noi maschietti ) risulta maggiore nelle sue tre porzioni e in particolare nei fasci superiori ( Porzione Claveare o Clavicolare ).

Inoltre è stata rilevata un’attivazione maggiore del tricipite brachiale e del retto addominale, la grande attivazione di quest’ultimo è data dalla situazione di instabilità data dalla mancanza dell’appoggio dei piedi.

Ciò comporta una richiesta di stabilizzazione da parte del nostro sistema, funzione svolta dal retto dell’ addome e dagli altri muscoli obliqui esterni che vanno a costituire il nostro Core.

In basso possiamo vedere i risultati a livello elettromiografico dei vari muscoli presi in considerazione.

Legenda:

PMUF= Pettorale maggiore Porzione Clavicolare

PMMF= Pettorale maggiore Porzione Sternale

PMLF= Pettorale maggiore Porzione Costale

AD= Deltoide Anteriore

TB= Tricipite Brachiale

FA= Flessore Delle Dita ( Avambraccio )

RA= Retto Dell’Addome

EO= Obliquo Esterno Dell’Addome

RF= Retto Femorale

Prima della stesura dell’articolo abbiamo avuto modo di ragionare insieme su quello che può essere il Take Home Message.

Cosa abbiamo dedotto di fruibile a nostro avviso tanto per i nostri colleghi quanto per quei poveri disgraziati che decidono ogni giorno di affidarsi a noi?

La raccolta delle informazioni anamnestiche di un cliente è un atto dovuto insieme a tutte quelle informazioni di cui abbiamo bisogno per creare un programma quanto più efficace e mirato al raggiungimento degli obbiettivi desiderati.

La customizzazione di un programma di allenamento deve tenere conto dell’unicità della persona da un punto di vista morfo-funzionale.

Le ricerche come questa servono a capire che uno studio non esclude l’altro, infatti nelle conclusioni viene detto che “ L’esercizio con panca con flessione attiva dell’anca e del ginocchio a 90 ° ha aumentato significativamente l’attivazione del pettorale maggiore (porzione clavicolare, porzione sternale e porzione costale), deltoide anteriore, tricipiti brachiale (testa mediale), avambraccio (flessore delle dita ), retto addominale , muscoli esterni obliqui e del retto femorale (quadricipiti) rispetto all’esercizio di panca con i piedi a terra, con lo stesso carico (kg) in entrambe le posizioni. Per questo motivo, per eseguire l’esercizio di panca con le anche flesse potrebbe essere raccomandato per l’allenamento negli sport in cui sono richiesti gli arti superiori e i muscoli flessori dell’anca. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi per analizzare l’influenza dell’attivazione dei muscoli flessori dell’anca sullo stress della colonna lombare nell’esercizio della panca ”.Le ricerche vanno sapute leggere e contestualizzate al fine di una loro corretta integrazione che mette al primo posto il benessere psico-fisico del cliente.

L’ Alternativa è l’eterna perdizione che attanaglia i figli del Qualunquismo e della Broscience che trovano spazio a volte purtroppo tanto nella famiglia dei nostri colleghi quanto nella famiglia di clienti afflitti da profonda sicumera intrinseca tale da spingersi a voler, nonostante tutto, immedesimarsi in esimi Tuttologi. A.M.

Riferimenti scientifici:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6568408/