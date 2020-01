“Active Shield”: la Polizia di Stato della Sardegna impegnata in una operazione comune europea in ambito ferroviario.

Cagliari, 23 Gen 2020 – Sono 210 persone identificate, 35 i treni controllati,35 stazioni presidiate, 1 persona indagata per furto di un presidio di sicurezza avvenuto a bordo treno. Sono questi i risultati dell’operazione “Active Shield” fortemente voluta dal Servizio di Polizia Ferroviaria di Roma in aderenza a quanto pianificato dall’Associazione di Polizie Ferroviarie e dei Trasporti Europee Railpol.

L’iniziativa, in aggiunta al quotidiano lavoro di controllo e prevenzione svolto dalle donne e dagli uomini della Polizia Ferroviaria, ha avuto come obbiettivo l’intensificazione dei controlli ai viaggiatori e ai bagagli presenti a bordo dei convogli ferroviari e all’interno delle maggiori stazioni della Sardegna.

Le attività, coordinate dal Centro Operativo Compartimentale, mediante i sistemi di geolocalizzazione delle pattuglie e remotizzazione delle immagini di stazione, sono state ottimizzate grazie all’utilizzo degli smartphone in dotazione alle pattuglie per il controllo in tempo reale dei documenti elettronici. Com