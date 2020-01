Nicola Colabianchi presenta Palla de’ Mozzi di Gino Marinuzzi, al Teatro Lirico di Cagliari

Cagliari, 21 Gen 2020 – Venerdì 24 gennaio, alle 17, nel foyer di platea del Teatro Lirico di Cagliari, il sovrintendente Nicola Colabianchi presenta Palla de’ Mozzi di Gino Marinuzzi, in un incontro con il pubblico. Il melodramma in tre atti va in scena, venerdì 31 gennaio alle 20.30 (turno A), ed inaugura la Stagione lirica e di balletto 2020 del Teatro Lirico di Cagliari.

L’ingresso alla presentazione è libero.

Nicola Colabianchi

Direttore d’orchestra, compositore, pianista, librettista, è stato direttore artistico del Teatro dell’Opera di Roma. In qualità di direttore d’orchestra, vanta numerose presenze televisive, tra le quali quelle in prima serata su RAI 1 nella trasmissione “Mettiamoci all’Opera” (2009-2012); tra le altre cose, ha diretto la prima esecuzione cinese di Manon di Massenet ad Hong Kong e la prima albanese di Salome di Strauss a Tirana. Tra i tanti concerti sinfonici diretti, è da segnalare quello del 2013 in Vaticano, nella Sala Nervi, davanti a 8000 spettatori e trasmesso su RAI 1 e RAI 5. Ha composto musica e libretto dell’opera lirica Il Mago, prima opera della storia ispirata ad un fumetto (Mandrake), allestita in prima assoluta al Teatro Brancaccio di Roma, sotto la sua direzione nel dicembre 2000 ed è autore di musica sinfonica e cameristica e di importanti riorchestrazioni (Wesendonk Lieder, 4 Letzte Lieder, Concerto per pianoforte di Chopin) con esecuzioni in Italia ed all’estero. Come pianista, secondo la più schietta tradizione dei direttori d’orchestra, tiene numerosi concerti con i cantanti, sia nel repertorio operistico che in quello liederistico. È, inoltre, autore di svariati libretti d’opera. Esperto e storico di voci liriche ha curato per RAI lnternational, come autore e conduttore, circa 120 trasmissioni monografiche, dedicate alle registrazioni di artisti del passato, dalle origini del fonogramma agli anni ‘60.

Palla de’ Mozzi viene replicata: sabato 1 febbraio alle 19 (turno G); domenica 2 febbraio alle 17 (turno D); martedì 4 febbraio alle 20.30 (turno F); mercoledì 5 febbraio alle 20.30 (turno B); giovedì 6 febbraio alle 19 (turno L); venerdì 7 febbraio alle 20.30 (turno C); sabato 8 febbraio alle 17 (turno I); domenica 9 febbraio alle 17 (turno E).

La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, il martedi, giovedì e venerdì anche dalle 16 alle 20, e nell’ora precedente l’inizio dello spettacolo. I giorni festivi solo nell’ora precedente l’inizio dello spettacolo. Com