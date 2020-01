Vasta operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Carbonia e del comando provinciale di Cagliari.

Cagliari, 20 Gen 2020 – Dalle prime ore di questa mattina, lunedì 20 gennaio, è in corso un’importante operazione dei Carabinieri del Comando Compagnia di Carbonia, che con l’aiuto di unità cinofile della Compagnia di Cagliari e con il supporto aereo dell’11/mo Elinucleo CC di Elmas, stanno dando esecuzione a 3 misure cautelari in carcere confronti di altrettante persone responsabili di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze.

Il sodalizio criminale ha dato vita ad un vasto di giro d’approvvigionamento e traffico di sostanze stupefacenti tra Cagliari, Carbonia e Sant’Antioco.

Diverse anche le relative perquisizioni ad abitazioni ed esercizi commerciali ben noti nel capoluogo.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nella conferenza stampa che si terrà alle ore 11 di oggi presso il Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari (via Nuoro 9).

Condividi su...