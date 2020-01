Sport e Benessere – La Panca Piana e la tecnica delle gambe alzate – Rubrica a cura del dottor Andrea Melis.

Cagliari, 20 Gen 2020 – Ha senso sollevare le gambe durante la Panca Piana al fine di tutelare la salute della schiena?

Per gli esperti assolutamente no, per qualcuno purtroppo ancora sì.

Ribadirò concetti già espressi, figli delle evidenze scientifiche, reperibili su libri e ricerche, allo scopo di consapevolizzare chi ancora si muove per mero opinionismo.

Partiamo da un’analisi attraverso un’immagine.

Nella seguente immagine si analizza la pressione dei dischi intervertebrali in posizione seduta o in piedi ( Nechemson, 1996; ).

Chi ha sempre sollevato le gambe durante la panca piana lo ha sempre fatto con lo scopo di tutelare la schiena, ad ogni modo il carico assiale sul rachide è decisamente basso, il più basso di tutti, come gli studi dimostrano.

Sollevare le gambe con intenti di quel tipo a quel punto è appannaggio di chi dovrebbe magari rivedere i suoi studi e la sua preparazione perché è un accorgimento decisamente inutile, oltre al fatto che ci preclude la possibilità di impostare un assetto decisivo per tutelare il punto Realmente da tutelare: Il Cingolo Scapolo Omerale.

La zona Lombare è al sicuro.

L’ articolazione della spalla è quella che noi dobbiamo davvero tutelare.

L’ arcinoto e stravisto Arco in palestra con piedi a terra, durante questo esercizio, serve a questo, non è a rischio il tratto lombare ma quello cervicale che con questa tecnica viene tutelato in quanto vi è rispetto della sua curva fisiologica.

