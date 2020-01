Incidenti stradali: madre e figlia di 4 anni ferite in modo non grave e curate dai sanitari del San Francesco di Nuoro. I rilievi a cura dei carabinieri della compagnia di Ottana.

Ottana (Nu), 20 Gen 2020 – Alle ore 19:00 circa di ieri sulla SS 131 DCN al km 25+900 direzione Abbasanta, in corrispondenza dello svincolo di Ottana, si verificava un sinistro stradale che ha visto coinvolta una Seat Cordoba condotta da un 30enne di Siamaggiore (OR) con a bordo la moglie e la figlia di 4 anni che, per cause in corso di accertamento, è andato ad urtare contro un’Alfa Romeo159, condotta da una 38enne di Ottana (NU), che si era appena immessa sulla SS 131 dalla bretella di raccordo stradale.

Madre e figlia a bordo della Seat sono state soccorse e trasportate dal servizio 118 presso l’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti e cure, non verserebbero in pericolo di vita.

Sul posto intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota radiomobile di Ottana e della Stazione di Ottana per garantire la sicurezza stradale ed eseguire i rilievi di legge.