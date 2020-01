Libia, la pace lontana: Si affievoliscono le speranze di un accordo duratura

Berlino, 19 Gen 2020 – Alla vigilia del vertice di Berlino il capo del governo libico di unità nazionale, Fayez al-Sarraj, ha chiesto, in una intervista al quotidiano tedesco Die Welt, che la comunità internazionale intervenga con una forza internazionale per proteggere la popolazione civile libica nel caso in cui il maresciallo Haftar riprenda le ostilità. Proprio ieri sera l’aviazione del generale Haftar avrebbe bombardato una località nel territorio di Misurata, che appoggia il premier Fayez al-Sarraj. Lo scrive la pagina Facebook dell’operazione “Vulcano di collera” citando il portavoce delle forze filo-governative.

Intanto l’agenzia russa Tass anticipa alcuni passaggi del documento finale della conferenza. “Chiediamo – si leggerebbe nel testo – che sia stabilito un governo libico unico, unitario, inclusivo e efficace”. “Chiediamo alle Nazioni Unite di facilitare i negoziati sul cessate il fuoco tra le parti” in Libia, “anche attraverso l’istituzione immediata di comitati tecnici per monitorare e verificare l’attuazione del cessate il fuoco”, aggiunge la bozza secondo il testo di cui riferisce l’agenzia russa Tass.

Lo stesso ministro degli esteri europeo Josep Borrell aveva invitato nelle scorse ore i paesi europei a “spezzare le loro divisioni” e ad impegnarsi maggiormente nella ricerca di una soluzione per porre fine al conflitto. “Se sarà concordato un cessate il fuoco – ha detto – l’UE deve essere pronta ad aiutare ad attuare e monitorare questa tregua, possibilmente con soldati, nell’ambito di una missione dall’Ue”.

Nella notte a Berlino è arrivato anche Luigi Di Maio, “dobbiamo fermare la vendita di armi e lavorare per un cessate il fuoco permanente, scrive su facebook il ministro degli esteri, mettere in sicurezza la libia, dove c’è una forte minaccia terroristica, significa mettere in sicurezza anche il nostro paese.” Stamattina è previsto un faccia a faccia tra Di Maio e i suoi omologhi turco e egiziano. Non è invece previsto un analogo bilaterale col Segretario di Stato americano Mike Pompeo.

Prima dell’inizio dei lavori della conferenza sulla Libia, il titolare della Farnesina avrà due bilaterali, con l’omologo turco, Mevlut Cavusoglu, alle 8.15 e con quello egiziano, Sameh Shoukry, alle 10. È quanto apprende l’Ansa da fonti diplomatiche.